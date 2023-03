dMY Technology Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

dMY Technology Group A präsentierte in der am 30.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2023 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 USD gegenüber -0,088 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat dMY Technology Group A 53,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,310 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,166 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 191,26 Millionen USD – ein Plus von 45,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem dMY Technology Group A 131,21 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,372 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 190,70 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at