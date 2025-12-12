|
dMY Technology Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
dMY Technology Group A lud am 10.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,61 Prozent auf 81,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
