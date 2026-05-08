dMY Technology Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

dMY Technology Group A präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 754,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at