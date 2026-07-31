dMY Technology Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

dMY Technology Group A lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,27 Prozent auf 393,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 269,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at