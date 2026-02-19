19.02.2026 06:31:28

dMY Technology Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

dMY Technology Group A hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 324,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,310 USD. Im letzten Jahr hatte dMY Technology Group A einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 22,76 Prozent auf 1,13 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 924,08 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

