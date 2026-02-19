|
19.02.2026 06:31:28
dMY Technology Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
dMY Technology Group A hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 324,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,310 USD. Im letzten Jahr hatte dMY Technology Group A einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 22,76 Prozent auf 1,13 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 924,08 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.