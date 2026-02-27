27.02.2026 06:31:29

dMY Technology Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

dMY Technology Group A ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat dMY Technology Group A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 428,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,820 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 130,02 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 43,07 Millionen USD umgesetzt.

