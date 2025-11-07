dMY Technology Group A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

dMY Technology Group A hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,58 USD gegenüber -0,240 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 221,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at