dMY Technology Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

dMY Technology Group A gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat dMY Technology Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 240,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 175,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,440 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

dMY Technology Group A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 669,49 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 510,89 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at