06.11.2025 06:31:29
dMY Technology Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
dMY Technology Group A hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat dMY Technology Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 166,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 120,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
