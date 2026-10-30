dMY Technology Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

dMY Technology Group stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 385,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte dMY Technology Group 277,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at