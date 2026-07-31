dMY Technology Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

dMY Technology Group hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 393,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte dMY Technology Group 269,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at