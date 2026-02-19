19.02.2026 06:31:28

dMY Technology Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

dMY Technology Group äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im letzten Jahr hatte dMY Technology Group einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat dMY Technology Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 324,9 Millionen USD im Vergleich zu 254,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,310 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,13 Milliarden USD – ein Plus von 22,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem dMY Technology Group 924,08 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen