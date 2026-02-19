dMY Technology Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

dMY Technology Group äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im letzten Jahr hatte dMY Technology Group einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat dMY Technology Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 324,9 Millionen USD im Vergleich zu 254,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,310 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,13 Milliarden USD – ein Plus von 22,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem dMY Technology Group 924,08 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

