|
10.08.2026 06:31:29
DN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DN lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 64,79 JPY. Im Vorjahresquartal waren 48,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,11 Prozent auf 8,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,23 Milliarden JPY gelegen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 115,43 JPY. Im Vorjahr waren 236,28 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 38,06 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 36,98 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!