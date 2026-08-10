DN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DN lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 64,79 JPY. Im Vorjahresquartal waren 48,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,11 Prozent auf 8,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,23 Milliarden JPY gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 115,43 JPY. Im Vorjahr waren 236,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 38,06 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 36,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at