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18.05.2026 06:31:29
DN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DN präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
DN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 149,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 113,23 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,70 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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