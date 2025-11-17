DN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DN hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 25,23 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,800 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,72 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DN einen Umsatz von 7,46 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at