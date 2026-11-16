DN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DN veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 20,39 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -25,230 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at