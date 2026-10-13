Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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13.10.2026 21:20:00
DNA Europe: Netzbetreiber gründen Allianz
Europäische Verbände, darunter die deutschen Anga, Breko und VATM, schließen sich zur Allianz „DNA Europe” zusammen. Ihr Ziel: Beeinflussung des DNA.
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