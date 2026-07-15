DNB Bank ASA Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DNB Bank ASA Registered hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,50 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DNB Bank ASA Registered ein EPS von 6,79 NOK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 55,21 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 49,21 Milliarden NOK.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,49 NOK sowie einem Umsatz von 22,27 Milliarden NOK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at