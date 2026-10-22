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22.10.2026 06:31:29
DNB Bank ASA Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DNB Bank ASA Registered hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,57 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 6,98 NOK je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 49,92 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 49,26 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 6,59 NOK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 21,42 Milliarden NOK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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