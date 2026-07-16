DNB Bank ASA (spons ADRs) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DNB Bank ASA (spons ADRs) hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,69 USD gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 5,21 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at