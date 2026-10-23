DNB Bank ASA (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DNB Bank ASA (spons ADRs) präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,69 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,690 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,25 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 0,696 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,28 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at