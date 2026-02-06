DNO International ASA (A) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DNO International ASA (A) präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,50 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,100 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,86 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,95 Milliarden NOK umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,520 NOK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,320 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 113,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,17 Milliarden NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 15,31 Milliarden NOK ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,103 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,57 Milliarden USD erwartet.

