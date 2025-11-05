NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
05.11.2025 13:10:58
DNOW Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - DNOW Inc. (DNOW) announced earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $25 million, or $0.23 per share. This compares with $13 million, or $0.12 per share, last year.
Excluding items, DNOW Inc. reported adjusted earnings of $28 million or $0.26 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.23 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $634 million from $606 million last year.
DNOW Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $25 Mln. vs. $13 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.12 last year. -Revenue: $634 Mln vs. $606 Mln last year.
