DNS-AID: Telefonbuch für KI-Agenten

KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.05.2026 15:19:00
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DNS-AID will KI-Agenten wie Websites auffindbar machen. Das Open-Source-Projekt der Linux Foundation setzt dafür auf etablierte DNS-Standards statt Registries.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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