DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Profitables Wachstum
|
12.11.2026 16:37:00
Do&Co-Aktie im Plus: Caterer wächst im ersten Halbjahr 2026/27 profitabel
Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 8,4 Prozent auf 1,34 Mrd. Euro zu, das Konzernergebnis stieg um 24,7 Prozent auf 66,7 Mio. Euro. Es sei weiter ein gutes Wachstum zu erwarten, teilte Do&Co am Donnerstag mit. In allen Regionen und allen Unternehmensbereichen gebe es eine "anhaltend starke Nachfrage".
Im ersten Halbjahr ist demnach der Bereich Airline-Catering um 5,7 Prozent auf 981,9 Mio. Euro gewachsen, der Bereich Event Catering um 25,3 Prozent auf 206,5 Mio. Euro und der Bereich Restaurants, Lounges und Hotels um 6,1 Prozent auf 96,2 Mio. Euro.
Die Do&Co-Aktie legt in Wien zeitweise 1,56 Prozent auf 228,50 Euro zu.
tsk/rst
APA
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