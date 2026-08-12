DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Dank Fußball-WM
|
12.08.2026 17:53:00
DO&CO-Aktie stark: Umsatz und Gewinn im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 gesteigert
Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg um 6,9 Prozent auf 78,26 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) legte um 7,7 Prozent auf 56,50 Mio. Euro zu. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 8,6 auf 8,8 Prozent. Größter Umsatzbringer blieb das Airline-Catering mit einem Erlös von 483,55 Mio. Euro (+3,5 Prozent), gefolgt vom Event-Catering, das vor allem dank der Fußball-WM um 11,1 Prozent auf 111,52 Mio. Euro zulegte. Die Division Restaurants, Lounges & Hotels steigerte den Umsatz um 6,5 Prozent auf 47,04 Mio. Euro. Zum Stichtag 30. Juni 2026 hatte der Konzern 269,13 Mio. Euro an liquiden Mitteln und eine leicht gestiegene Eigenkapitalquote von 42,9 Prozent.
Vorstandsverträge verlängert
In das erste Quartal fielen unter anderem das Champions-League-Finale in Budapest und mehrere Formel-1-Rennen, darunter jenes in Spielberg. Umsatzrückgänge durch die Kriege im Nahen Osten und die Absage zweier Rennen am Golf wurden durch die Fußball-Weltmeisterschaft im Juni mehr als kompensiert. Erst Anfang August verlängerte der Aufsichtsrat zudem die Vorstandsverträge von Gründer und CEO Attila Dogudan bis 2029 sowie jene der Vorstände Johannes Echeverria und Bettina Höfinger. Für das abgelaufene Rekordjahr 2025/26 hatte der Vorstand eine Dividendenanhebung um 50 Cent auf 2,50 Euro je Aktie vorgeschlagen.
Weiteres Wachstum im laufenden Geschäftsjahr erwartet
Für das restliche Geschäftsjahr 2026/2027 zeigt sich der Vorstand zuversichtlich, dass das Unternehmen weiter wachsen wird. Ab September 2026 startet die Belieferung von American Airlines und Air India in London Heathrow, außerdem wurden neue Verträge in Mailand, Boston und Los Angeles abgeschlossen. Bei den krisenbedingten Umsatzrückgängen im Nahen Osten erwartet DO&CO eine Erholung auf das normale Niveau innerhalb weniger Wochen. Am Wiener Stephansplatz soll außerdem im Oktober 2026 die Flaggschiff-Niederlassung nach einer Generalrenovierung wiedereröffnet werden.
Die DO&CO-Aktie notierte am Mittwoch in Wien schließlich 3,23 Prozent höher bei 207,50 Euro.
ivn/pro
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DO & CO
|
13.08.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
13.08.26
|Handel in Wien: ATX mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gewinne in Wien: ATX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse Wien: ATX im Plus (finanzen.at)
Analysen zu DO & CO
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.10.17
|DO verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|18.11.19
|DO neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.09.18
|DO buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|DO Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|13.06.17
|DO Hold
|Erste Group Bank
|22.02.17
|DO neutral
|Kepler Cheuvreux
Aktien in diesem Artikel
|DO & CO
|208,00
|0,24%