Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
10.09.2026 00:00:00
Do Amazon and Alphabet's Combined $420 Billion in Capital Expenditures Make Sense?
Amazon (NASDAQ: AMZN) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) are the two biggest spenders in the data center space. For 2026, Amazon projects spending about $220 billion. Alphabet is slightly behind that, giving investors a range of $195 billion to $205 billion, but it has also raised its guidance every quarter in 2026, so the actual figure may be much higher than the midpoint of $200 billion. In all reality, these two have nearly a blank check to get as much computing capacity online as possible, but that's a massive chunk of money that could have been used for other purposes.
In fact, if Amazon and Alphabet decided to pay investors a one-time dividend using that money, Amazon shareholders could have received $20.41 per share, and Alphabet investors would have received $16.40 per share. That's a huge percentage of their stock price, but would that have made sense? Let's take a look.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
09.09.26
|QUALCOMM-Aktie vs. NVIDIA-Aktie: Was der Amazon-Deal für das KI-Rennen bedeutet (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|Amazon-Aktie in Rot: Alle Todesopfer saßen bei Frachtjet-Unfall in Fahrzeugen (dpa-AFX)
|
08.09.26
|Ermittlungen laufen: Flugschreiber nach Amazon-Unfall geborgen - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
08.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.09.26
|Wo die Champions League im TV läuft (dpa-AFX)
|
07.09.26
|Tödlicher Unfall in Miami: Amazon-Frachtflugzeug verunglückt - Aktie im Blick (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|216,80
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.