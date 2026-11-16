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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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17.11.2026 00:04:00
Do Amazon’s Black Friday deals really save you money? A new report claims they don’t.
Almost a third of Amazon Black Friday deals “provided no savings at all” in the last two years, a report says. The retailer is pushing back.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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