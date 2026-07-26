CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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26.07.2026 15:30:00
Do Capital Gains Change Your Tax Bracket? What Investors Need to Know
Capital gains can reshape your tax picture, from your marginal bracket to Medicare premiums, ACA subsidies, and more. Learn how short-term gains, long-term gains, and qualified dividends really interact with adjusted gross income (AGI) in the video below.*This video was published on Jul. 23, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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