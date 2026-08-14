DO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DO gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 642,1 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 611,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at