DO legte Quartalsergebnis vor

DO hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 2,33 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 625,1 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 579,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at