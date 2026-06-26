ISA Holdings Aktie
ISIN: ZAE000067344
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26.06.2026 08:00:10
Do new Isa rules mean I have to pay tax?
Changes due to take effect next year for stocks and shares Isas have become become clearer, prompting concernThe way you can invest in Isas will change next April, and for under-65s that will means a reduced limit on the amount of money that can be saved tax-free in a cash Isa.This week the new rules became clearer, sparking concern among investors that they may have to pay tax on some of their holdings. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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