People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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19.08.2026 01:01:03
Do not cut benefits for disabled young people, dozens of UK charities urge ministers
More than 40 charities write to Pat McFadden and review head Alan Milburn over fears of stricter eligibility rulesMore than 40 of the UK’s leading charities have warned ministers against imposing tougher benefit sanctions or cuts on disabled young people, as the government considers how to encourage more young people into work.The charities raised concerns that an imminent review of young people and work by Alan Milburn could bring in stricter eligibility rules for keeping disability benefits – or remove them altogether – as part of a wider plan to boost flagging youth job rates. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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