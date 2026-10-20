Fitzroy River Corporation Aktie
WKN DE: A1J88H / ISIN: AU000000FZR3
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20.10.2026 13:30:02
Do not worry too much about European gas prices
Wholesale values have hit new highs this year but the pain should be transitoryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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