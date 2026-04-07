Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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08.04.2026 00:00:00
Do Wall Street Analysts Know Something Hedge Funds Don't? As Nvidia's Stock Has Sold Off, They Continue to Raise the AI Giant's Earnings Estimate.
While market conditions have been turbulent this year, largely due to the Iran war, it's hard to imagine investors could have asked for more from Nvidia (NASDAQ: NVDA) thus far.The artificial intelligence (AI) chip giant recently delivered a knockout earnings report and provided several important updates on its business and guidance. Yet the stock is down over 6% this year. Do Wall Street analysts know something that hedge funds don't? They've continued to increase their earnings estimates, while investors have sold the stock.While retail investors have become a bigger part of financial markets in recent years, the smart money, or the institutions, such as hedge funds, asset managers, and insurance companies, still represent the bulk of flows and therefore have the most influence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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