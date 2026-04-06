Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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06.04.2026 19:11:07
Do You Have Questions About a No-Bid Federal Contract? Tell Us Here.
The government is supposed to let many vendors compete for contracts, to get the best deal for taxpayers. We are looking at cases where it did not.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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