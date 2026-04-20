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20.04.2026 05:49:38
Dobrindt und Münch stellen neue Kriminalstatistik vor
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) stellt an diesem Montag (10.00 Uhr) die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Vorjahr vor.
Die Statistik gibt einen Überblick über die Entwicklung von Straftaten, die der Polizei bekannt werden, sowie über Entwicklungen in verschiedenen Kriminalitätsbereichen.
Die letzte PKS hatte vor einem knappen Jahr erneut einen Anstieg der Gewaltkriminalität ergeben. Mit mehr als 217.000 Gewalttaten bundesweit wurde der höchste Stand seit 2007 erreicht.
Neben Dobrindt sind der Präsident Bundeskriminalamtes, Holger Münch, und der Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD), bei der Vorstellung dabei./hrz/DP/he
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