Docebo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Docebo präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Docebo ein EPS von 0,070 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 82,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at