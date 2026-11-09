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09.11.2026 06:31:29
Docebo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Docebo lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,290 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Docebo mit einem Umsatz von insgesamt 98,5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 16,03 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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