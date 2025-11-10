Docebo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Docebo hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 CAD, nach 0,220 CAD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 84,9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Docebo 75,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at