Docebo verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Docebo äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 CAD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 87,9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Docebo 79,8 Millionen CAD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,83 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 339,10 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Docebo 297,19 Millionen CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,73 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 329,21 Millionen CAD festgelegt.

Redaktion finanzen.at