DocGo Aktie
WKN DE: A3C69U / ISIN: US2560861096
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25.11.2026 18:53:31
DocGo: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, DocGo (NASDAQ:DCGO) announced a narrowed adjusted EBITDA loss--earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, adjusted for non-recurring expenses--of $3.2 million alongside revised full-year revenue guidance of approximately $300 million. Long-term investors should care because management is deliberately shedding unprofitable business lines to establish sustainable cash flow and reach profitability by year-end.
Three takeaways from the call explain how management plans to achieve that shift.
DocGo revised its top-line revenue guidance down to roughly $300 million as it shuts down unprofitable contracts. Winding down non-accretive operations, such as an Upstate New York medical transportation unit generating $10 million in annual revenue, helps clear a path toward positive earnings.
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