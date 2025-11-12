DocGo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DocGo hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 48,94 Prozent auf 70,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at