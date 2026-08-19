DocGo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DocGo gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,110 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 73,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 80,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at