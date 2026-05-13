DocGo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DocGo gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 75,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DocGo 96,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at