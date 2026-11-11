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11.11.2026 06:31:29
DocGo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DocGo äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 73,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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