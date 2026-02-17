Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
17.02.2026 10:57:00
Doch kein MySQL-Aus: Oracle kündigt neue Strategie für 2026 an
Nach massiven Personalkürzungen und monatelanger Entwicklungspause verspricht Oracle den Neuanfang bei MySQL – inklusive Enterprise-Features für die Community.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
