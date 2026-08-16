Doch kein Warnstreik heute bei der Saarbahn

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die Lokführergewerkschaft GDL hat den ursprünglich auch für heute geplanten Warnstreik bei der Saarbahn abgesagt. Damit fahre die S1 regulär, teilten die für die Bahn zuständigen Stadtwerke Saarbrücken in der Nacht mit. Zusätzlich verkehrten Extrabusse im Rahmen des Schienenersatzverkehrs, wie es weiter hieß. Ob am Montag die Arbeit bei der Saarbahn erneut niedergelegt wird, wurde nicht bekanntgegeben. Die Lokführergewerkschaft hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach wegen festgefahrener Tarifverhandlungen gestreikt./mik/DP/zb