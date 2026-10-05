DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Dauerclinch
|
05.10.2026 12:30:38
DocMorris-Aktie fällt nach Pfändung durch die Apothekerkammer
Schon vor Jahren hatte DocMorris Gerichtsverfahren in Stuttgart verloren, in denen es um die Art und Weise von Werbung samt Rabatten ging. Trotz der Gerichtsniederlagen machte DocMorris nach Ansicht der Kläger weiter, woraufhin die Kläger Ordnungsgelder in Deutschland beantragten - das aber verlief im Sande. Daraufhin setzten die deutschen Apotheker in einem Gerichtsverfahren in den Niederlanden durch, dass dort gepfändet wurde. In erster Instanz waren die deutschen Apotheker erfolgreich.
Kein Nachgeben bei DocMorris
DocMorris teilte auf Anfrage mit, es handele sich "lediglich um die Durchsetzung administrativer Ordnungsgelder in Höhe eines hohen fünfstelligen bis geringen sechsstelligen Euro-Betrages". Der isolierte Rechtsstreit aus dem Jahr 2020 habe keine strategische Relevanz. "Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die operative Geschäftstätigkeit oder die finanzielle Stabilität von DocMorris." Man habe dennoch entschieden, Berufung einzulegen, um die Rechtslage in dieser Angelegenheit abschließend klären zu lassen.
DocMorris sitzt zwar unweit von Aachen kurz hinter der Grenze auf der niederländischen Seite, sein Geschäft macht die Firma aber weitgehend in Deutschland. Dabei profitiert das Unternehmen vom Binnenmarkt, der grenzüberschreitenden Handel ohne Nachteile für ein ausländisches Unternehmen ermöglicht. Als Medikamente verkaufende Kapitalgesellschaft darf DocMorris seinen Sitz nicht in Deutschland haben, dieses Geschäft ist hierzulande Apothekern vorbehalten.
Den alteingesessenen Apothekern, die Kosten für ihre Vor-Ort-Apotheken stemmen müssen, ist der aufstrebende Online-Konkurrent ein Dorn im Auge. Sie monieren unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen und warnen vor Schäden für die Vor-Ort-Versorgung, wenn die stationären Apotheken wegen der Online-Konkurrenz Einbußen haben. DocMorris wiederum argumentiert, dass ein Anbieter aus dem EU-Ausland nicht europarechtswidrig benachteiligt werden dürfe.
An der SIX gibt die DocMorris-Aktie zeitweise 3,75 Prozent auf 12,33 Franken ab.
/wdw/DP/nas
KÖLN/HEERLEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
16:14
|WDH: Apothekerkammer lässt Geld bei DocMorris pfänden (dpa-AFX)
|
12:26
|Handel in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
01.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
30.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|13,55
|-2,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.