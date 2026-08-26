DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Neue Favoriten
|
26.08.2026 11:33:00
DocMorris-Aktie gibt nach: Jefferies mit gemischtem Signal - Downgrade und höheres Kursziel
Das Analysehaus hat das Kursziel für DocMorris von 9,50 auf 11,00 Franken angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare. Bei DocMorris sei indes viel von den besseren Wachstums- und Margenaussichten bereits eingepreist.
Die DocMorris-Aktie verliert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,97 Prozent auf 10,16 Franken.
/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
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NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: Tobias Zeit 2016 / DocMorris,Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
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24.08.26
|DocMorris: Deutsche Bank Research hebt Ziel an - Aktie dreht ins Minus (dpa-AFX)
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20.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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20.08.26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
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20.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
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19.08.26
|DocMorris wird optimistischer - Verlust deutlich reduziert - Aktie fester (dpa-AFX)
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19.08.26
|ROUNDUP 2/Geschäft mit dem E-Rezept brummt: DocMorris erhöht Jahresprognose (dpa-AFX)
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19.08.26
|SPI-Handel aktuell: So performt der SPI am Mittwochmittag (finanzen.at)
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19.08.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt DocMorris auf 'Neutral' - Ziel 10,70 Franken (dpa-AFX)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10,89
|0,37%