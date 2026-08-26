DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Neue Favoriten 26.08.2026 11:33:00

DocMorris-Aktie gibt nach: Jefferies mit gemischtem Signal - Downgrade und höheres Kursziel

DocMorris-Aktie gibt nach: Jefferies mit gemischtem Signal - Downgrade und höheres Kursziel

Jefferies hat das Kursziel für DocMorris angehoben, die Aktien aber nach ihrem guten Lauf abgestuft.

Das Analysehaus hat das Kursziel für DocMorris von 9,50 auf 11,00 Franken angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Unter den Onlineapotheken setzt er nun auf Redcare. Bei DocMorris sei indes viel von den besseren Wachstums- und Margenaussichten bereits eingepreist.

Die DocMorris-Aktie verliert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,97 Prozent auf 10,16 Franken.

/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Tobias Zeit 2016 / DocMorris,Ralf Liebhold / Shutterstock.com

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26.08.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
20.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
20.08.26 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 10,89 0,37% DocMorris AG (ex Zur Rose)

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